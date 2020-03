Bergen wasgoed, schilderijtjes die je nog zou ophangen of een smerig douchegordijn? Nu is het moment: we zijn meer thuis, de eerste lentestralen schijnen door het raam en extra hygiëne tijdens een pandemie is nooit weg. We vroegen twee opruim- en poetsgoeroes naar de prioriteiten die we zouden moeten stellen bij het schoonmaken.

Personal organizer Ingeborg Koot zet deze klus met stip bovenaan ieders prioriteitenlijst:

1. Organiseer je foto's, zowel digitaal als analoog

"Dit is een klusje dat altijd uitgesteld wordt. We hebben dozen vol foto's van die ene vakantie in Griekenland in 1975, of een digitale camera waar oneindig vaak mee geklikt is. Die foto's inplakken en organiseren stellen we altijd uit." En waarom? "We worden meegezogen in emoties. Er staan mensen op die er misschien niet meer zijn, of je ziet hoe je moeder er jaren geleden uitzag. Dat maakt ons emotioneel of verdrietig en zo kunnen we er uren en uren mee bezig zijn."

Dus, zegt de personal organiser: probeer afstand te houden, zoek vakantiefoto's uit waar je reisgezelschap op staat, en niet de zoveelste foto van een alp, plak ze in en neem als het je uitkomt de tijd voor die emoties met een keurig album.

2. Zorg voor onderhoud van je spullen

Nu zelfs de kringlopen sluiten, kan onze troep nergens meer heen, behalve de vuilnisbak in. Het goede nieuws, zegt Koot, is dat je je spullen helemaal niet hoeft weg te gooien als je ze regelmatig een opknapbeurt geeft.

"Dit is de tijd om je schoenen in te vetten, de hakken te laten vervangen, je koffiezetapparaat te ontkalken, loshangende draadjes aan je broek te repareren. Vervang de stofzak in de stofzuiger, was je douchegordijn." Dat zorgt ervoor dat je spullen heel blijven en ze niet vervangen hoeven te worden.

3. Duik je voorraadkast in

Koot: "Pak het alleroudste blik bonen en eet dat op. Nu is het de tijd om iets creatiever te gaan koken. Staat er al jaren een blikje mais? Zoek dan een recept rondom dit product."

4. Ga deurklinken te lijf met soda

Zit je thuis met een hoop mensen op een kluitje? Ontsmet dan eerst de deurklinken, deuren en wc's met een sodasopje, zegt Diet Groothuis, zelfbenoemd poetsgoeroe en schrijfster van Het studentenpoetsboek.

5. Dood aan de huisstofmijt

Voor wie een tuin of balkon heeft: gooi je dekbedden naar buiten, de gordijnen, Netflix-dekentjes en bankkussentjes. Groothuis: "Je wil niet weten hoeveel beestjes er in je bed zitten. Door de dekbedden buiten in de zon te hangen raak je ze kwijt, net als alle huidschilfers die zich ophopen. Dweil dan gelijk onder het bed, draai het matras om en wie spullen onder het bed heeft staan: zoek er een andere plek voor. Zo kun je makkelijker schoonmaken onder je bed.

6. Was op 60 graden, gebruik de klassiekers groene zeep, azijn en soda en werk van boven naar beneden

Groothuis: "Ik schreef jarenlang een column over poetsen en kreeg in die tijd zo veel tips van ouderen. Die heb ik gebundeld voordat ze verloren gingen. Ook al strijden we tegen een dodelijk virus, je hoeft geen rare, dure schoonmaakmiddelen te kopen: groene zeep, soda en schoonmaakazijn werken echt het beste. Chloor is te schadelijk om mee schoon te maken."

Was keukendoeken op 60 graden, zegt Groothuis, dan gaan de bacillen zeker dood. "Als je poetst, werk dan van boven naar beneden, zodat je het vuil de deur uit werkt."