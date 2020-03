Een tekort op laboratoriummateriaal dat nodig is om het coronavirus bij patiënten te diagnosticeren dreigt, schrijft de NOS vrijdag op basis van een verslag van een bijeenkomst over het COVID-19-virus. Mogelijk kan op korte termijn niet meer getest worden, zei het Tilburgse Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis deze week tegen NU.nl.

Het zou hierbij gaan om tekorten van bijvoorbeeld staafjes waarmee keel- en neusmonsters worden afgenomen van besmette personen, maar ook om plastic platen die nodig zijn voor apparaten die deze monsters analyseren in het laboratorium.

Woensdag vond een bijeenkomst over het coronavirus plaats, die werd bijgewoond door Nederlandse experts zoals virologen van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM). In het verslag van deze bijeenkomst zou staan: "Binnenkort schaarste verwacht moleculaire diagnostiek, er wordt naar oplossingen gezocht".

De NVMM kon desgevraagd geen verduidelijking geven over de bijeenkomst.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) liet eerder deze week weten dat er in Nederland zo veel mogelijk wordt getest. Meer dan zestien laboratoria zijn daar volop mee bezig, zei woordvoerder Harald Wychgel tegen NU.nl. Maar iedereen met milde symptomen testen is praktisch gezien niet haalbaar. "We kunnen nog wel even vooruit, maar niet eindeloos. We gaan verstandig om met de beschikbare materialen."

Een woordvoerder van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg zei dat een gebrek aan testkits niet het probleem is, maar dat afnamematerialen (swabs en kweekstokken) in meerdere ziekenhuizen in Noord-Brabant wel dreigen op te raken. Daardoor kan mogelijk op korte termijn niet meer getest worden. "Er wordt hard gewerkt om de tekorten, met de nodige creativiteit, aangevuld te krijgen."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

94 Video In de race voor het vaccin tegen coronavirus: zo gaat dat