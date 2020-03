Na een "eenmalig incidentje" op maandag weten nu ook alle Nederlandse atleten dat ze vanwege het coronavirus niet meer op nationaal sportcentrum Papendal mogen trainen. En dat zorgt voor onzekerheid, ook omdat sommige concurrenten minder beperkingen hebben.

"Er is veel onrust bij de atleten, want wat ze op dit moment wél kunnen is heel beperkt", zegt technisch directeur Ad Roskam van de Atletiekunie in gesprek met NU.nl. "Je kunt alleen heel basic voor jezelf trainen, op plekken die daarvoor geschikt zijn. Door die fase moeten we met z'n allen heen."

De Volkskrant berichtte donderdag dat een klein groepje atleten onder leiding van bondscoach Laurent Meuwly en assistent-coach Bram Peters aan het begin van deze week nog trainde op de atletiekbaan van Papendal, terwijl alle Nederlandse topsportfaciliteiten zondag na een oproep van sportkoepel NOC*NSF werden gesloten.

De Atletiekunie reageerde donderdag met een verklaring waarin de bond in duidelijke termen benadrukte dat het om een "miscommunicatie" ging en dat er geen trainingen van de Atletiekunie mogen plaatsvinden op Papendal.

"Het was een eenmalig incidentje. Vanaf maandag is het compleet duidelijk bij iedereen wat de regels zijn", aldus Roskam, die wel uitlegt dat niet alle atleten zomaar kunnen vertrekken uit Papendal. "Er wonen daar ook atleten. Een deel is naar huis, maar een ander deel komt van Curaçao en kan momenteel dus niet naar huis. Zij wandelen nog rond op Papendal, maar mogen daar niet trainen. Dat geeft wel aan hoe bijzonder de situatie is."

Ad Roskam vorig jaar op Papendal. (Foto: Pro Shots)

Schippers: 'Het geeft mij veel onrust'

Atleten moeten in ieder geval tot begin april creatief zijn om alsnog te kunnen trainen. Buiten hardlopen mag in Nederland, maar specifieke trainingen zijn een stuk lastiger. Dafne Schippers plaatste donderdag een video op Instagram waarop te zien was dat ze in haar garage een klein fitnesszaaltje heeft gecreëerd voor krachtoefeningen.

De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter verwoordde in een reactie op de Facebook-pagina van TopatletiekLive echter ook de onzekerheid die leeft bij atleten die zich aan het voorbereiden zijn op de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio.

"Ik denk dat jullie als geen ander begrijpen dat mensen iets gaan proberen zolang de Spelen op het programma staan", schreef Schippers. "Atleten in Amerika, Jamaica enzovoorts staan ook niet stil."

"Mij geeft het erg veel onrust.... kun je je een beetje inleven, vier jaar lang werken naar één wedstrijd en dan mag je ineens niet meer trainen, geen trainingen meer met je coach, geen krachttrainingen, alleen joggen door het bos. Het is allesbehalve ideaal, maar uiteindelijk gaat het om wereldbelangen."

De geïmproviseerde krachttraining van Dafne Schippers. (Bron: Instagram/dafne_schippers)

Roskam: 'Hopen op meer duidelijkheid'

Roskam, die samen met de bondscoaches en hoofdcoach Charles van Commenée zo veel mogelijk contact probeert te houden met de atleten, snapt de gevoelens van de sporters.

"We zitten nu voor twee tot drie weken in deze situatie en hopen en verwachten dat in die periode veel meer duidelijk wordt over hoe lang deze maatregelen blijven en of belangrijke toernooien als de Spelen doorgaan. Tot die tijd heeft speculeren niet zo veel zin", zegt de technisch directeur.

"We raden de sporters aan om zich nu even neer te leggen bij deze situatie en te dealen met zaken waar je geen invloed op hebt. Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, maar tobben is niet productief, hoe begrijpelijk ook."

