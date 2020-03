Het aantal sterfgevallen als gevolg van besmetting met het coronavirus ligt in Duitsland opvallend lager dan in de omringende landen. De belangrijkste reden daarvoor lijkt het grote aantal tests dat in het land wordt verricht.

Vrijdagmiddag waren er in Duitsland ruim 17.500 gevallen van besmetting met het COVID-19 virus, iets minder dan bijvoorbeeld in Spanje. In dat land is het aantal dodelijke slachtoffers de 1.000 al gepasseerd, terwijl dat er in Duitsland vrijdagmiddag 48 waren.

In Duitsland wordt veel intensiever getest dan in andere landen. Volgens het Robert Koch-Insti­tut (het Duitse RIVM) worden er 160.000 mensen per week getest, wat meer is dan andere landen in totaal hebben gedaan.

Hierdoor worden mensen met milde symptomen er eerder tussenuit gepikt en ligt het aantal mensen dat niet weet dat het besmet is veel lager.

Het Robert Koch-Insti­tut waarschuwt wel dat Duitsland waarschijnlijk nog aan het begin van de uitbraak staat. Bovendien is de gemiddelde leeftijd van besmette patiënten lager dan in omringende landen, waardoor de kans op overleven veel groter is.

Cijfers coronavirus (vrijdag 15.00 uur) Italië: 41.034 gevallen - 3.405 doden

Spanje: 20.412 gevallen - 1.041 doden

Duitsland: 17.742 gevallen - 48 doden

Frankrijk: 10.995 gevallen - 372 doden

Nederland: 2.994 gevallen - 106 doden

(Cijfers: Johns Hopkins University)

De Duitsers hebben hun zaakjes goed op orde

Volgens Duitslandkenner Hanco Jürgens van de Universiteit van Amsterdam wordt er in Duitsland goed naar experts geluisterd. "Lothar Wieler is de president van het Robert Koch-Insti­tut, die man is voortdurend op televisie", zegt Jürgens tegen NU.nl. "Maar ook andere virologen en economen komen voorbij die allemaal hun zegje doen."

De Duitsers hebben hun voorzieningen goed op orde, stelt Jürgens. "Er zijn ruim voldoende intensivecarebedden. Ook andere zaken als zuurstofmaskers zijn ruim voldoende aanwezig."

De Duitse deelstaten mogen zelf tot in zekere mate hun maatregelen bepalen. "In Beieren is bijvoorbeeld al een uitgaansverbod", zegt de Duitslandkenner. "Maar dat is niet overal zo. In Hessen denken ze daar nog over na. Ook in Noordrijn-Westfalen kijken ze hoe het nu verder moet. Die regio is zwaar getroffen."

