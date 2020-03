Een 49-jarige vrouw uit Utrecht en een 23-jarige man uit Noordwijkerhout hebben vrijdag in twee ongerelateerde strafzaken celstraffen opgelegd gekregen omdat ze agenten hebben bespuugd of op ze hebben gehoest terwijl ze zeiden met het coronavirus besmet te zijn.

De man heeft de langste celstraf gekregen van de politierechter in de rechtbank in Den Haag, namelijk tien weken cel (waarvan twee voorwaardelijk).

Hij schopte stennis tijdens een blaastest en hoestte twee agenten expres in het gezicht. "Lekker jongens, ik heb het coronavirus. Jullie nu ook! Dat is jullie werk. Nu heb je stress", zei de man hierbij. Inmiddels is gebleken dat de man niet besmet was met het coronavirus.

De vrouw uit Utrecht heeft vier weken cel gekregen van de politierechter van de rechtbank in Utrecht, waarvan twee voorwaardelijk. De agenten ontvingen een melding over de woning waarin de vrouw verbleef en werden bij aankomst bedreigd. De vrouw, die sterk naar alcohol rook, greep een van de agenten bij de keel en heeft later ook in haar gezicht gespuugd. Hierbij beweerde ze een coronapatiënt te zijn.

"De politierechter vindt het extra kwalijk dat de vrouw de agent, die juist in deze tijd op steun moeten kunnen rekenen, mishandeld heeft. De agent zit op dit moment in een sociaal isolement, zij kan geen contact hebben met haar familie omdat zij niet weet of zij besmet is. Dat de vrouw aangeeft dat zij geen corona heeft en nog geen symptomen daarvan vertoont maakt dat niet anders."

De man is veroordeeld voor bedreiging met de dood of zware mishandeling, de Utrechtse is veroordeeld voor bedreiging en mishandeling van een agent. De 23-jarige had al meerdere verkeerszaken op zijn strafblad.

