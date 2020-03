Premier Mark Rutte roept alle Nederlanders op om elkaar aan te spreken als mensen zich niet houden aan de regels om 1,5 meter afstand te houden. "Zeg er iets van als mensen te dicht op elkaar staan", is de indringende oproep die de minister-president vrijdag deed na afloop van de ministerraad.

"Ik zie toch mensen weer gezellig met elkaar samen zijn. Dat mag, maar houd dan wel echt 1,5 meter afstand van elkaar", aldus Rutte.

De boodschap richt zich met name op jongeren die misschien wel denken dat zij geen gevaar lopen, maar het virus wel kunnen overbrengen op kwetsbare groepen als ouderen en mensen met een verminderde weerstand. "Houd ermee op."

Rutte is tevreden met de manier waarop de overgrote meerderheid van Nederland de maatregelen met betrekking tot social distancing op dit moment uitvoert. "Ik heb bewondering hoe we dit met elkaar oppakken", zei hij. Tegelijkertijd doet hij een beroep op de mensen die misschien nog niet doorhebben hoe ernstig de situatie is. "Dit is de grootste crisis die Nederland in vredestijd heeft gekend", zei Rutte. "Groter dan de oliecrisis."

Ook vrijdag deed de premier een oproep om te stoppen met het massaal inslaan van boodschappen. "Jongens, het is achterlijk als je gaat hamsteren. Daar is geen enkele aanleiding toe, we hebben genoeg eten", zei Rutte. Het hamsteren zorgt ook voor onnodige drukte in de supermarkten waardoor het moeilijk wordt om 1,5 meter afstand van elkaar en van het supermarktpersoneel te houden.

Voor de mensen die in de grensregio's met Duitsland en België wonen had de premier ook dringend verzoek en dat is om niet onnodig de grens over te gaan. Hij ziet dat mensen in België en Duitsland gaan tanken "omdat het daar goedkoper zou zijn" of dagtripjes plannen. "Ik begrijp daar niets van. Het is geen business as usual", aldus de premier. "Spreek elkaar daarom aan op dit soort gedrag."

Geen extra maatregelen: ic-bedden toereikend, winkels blijven open

Eerder op de dag maakte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bekend dat het aantal bevestigde besmettingen in Nederland met 534 nieuwe gevallen opgelopen is tot 2.994. Sinds donderdag zijn er nog eens dertig mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Daarmee komt het dodental in Nederland uit op 106.

De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) zei donderdag te verwachten dat er volgende week vijfhonderd tot duizend nieuwe ic-patiënten in Brabantse ziekenhuizen komen.

Volgens Rutte is de ic-capaciteit in Nederland op dit moment toereikend. De maatregelen die het kabinet heeft genomen zijn erop gericht te voorkomen dat de zorg het aantal patiënten niet meer aankan. Waar mogelijk kan er nog worden opgeschaald. Daar is wel extra materiaal en apparatuur voor nodig, zoals mondkapjes en beademingsapparatuur.

Het kabinet kondigde vrijdag verder geen nieuwe maatregelen aan. Donderdag werd nog besloten om de verpleeghuizen te sluiten voor bezoek. Niet-essentiële winkels mogen nog openblijven, al ziet Rutte dat veel winkels de deuren al hebben gesloten. Het effect van de huidige maatregelen zullen zich in de loop van volgende week of misschien iets later laten zien. Het kabinet besluit naar verwachting dan of strengere maatregelen nodig zijn om verdere besmettingen tegen te gaan.

