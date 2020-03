De Marathon van Rotterdam is vrijdag verplaatst naar zondag 25 oktober. Het grote atletiekevenement stond gepland voor zondag 5 april, maar werd uitgesteld vanwege het coronavirus.

"Wij zijn als organisatie dankbaar voor de vele blijken van grote betrokkenheid die wij hebben gevoeld na het onvermijdelijke uitstel van onze marathon en de flexibiliteit van iedereen bij het vinden van een nieuwe datum", zegt organisator Mario Kadiks.

Alle deelnemers die zich hadden ingeschreven voor de veertigste editie van de Marathon van Rotterdam mogen ook op de nieuwe datum meedoen. In totaal zijn er zeventienduizend startbewijzen uitgegeven.

Verschillende Nederlanders, onder wie Michel Butter en Khalid Choukoud, wilden in Rotterdam een laatste poging doen om de olympische limiet van 2:11.30 te halen. Het is nog onduidelijk of en hoe zij zich nog voor Tokio kunnen kwalificeren. Vrijwel alle grote voorjaarsmarathons, zoals in Rome (29 maart) en Parijs (5 april), zijn verplaatst vanwege het COVID-19-virus.

In het najaar stonden al twee grote marathons op het programma in Nederland: op 11 oktober in Eindhoven en op 18 oktober in Amsterdam.

