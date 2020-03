Het Chinese partnerbedrijf van Heineken, CR Beer, wordt hard getroffen door de coronacrisis, schrijft Het Financieele Dagblad vrijdag. De omzet van China's grootste bierbrouwer is in de eerste twee maanden van dit jaar een kwart lager dan in dezelfde periode in 2019 en de winst is bijna gehalveerd.

In 2018 investeerde Heineken nog zo'n 2,7 miljard euro voor een belang van 40 procent in CR Beer Holding. Sinds de uitbraak van het virus in China ligt het uitgaansleven stil. Bierbrouwers en andere horecaleveranciers ondervinden daar de directe financiële gevolgen van.

CR Beer nam verschillende maatregelen in een poging het bedrijf op de rit te houden. Zo werd personeel op afstand en in ploegendienst ingezet, met als doel de productie snel op peil te krijgen na de COVID-19-pandemie.

"Desalniettemin verwachten wij dat de pandemie zekere negatieve gevolgen zal hebben voor de productie en de verkoop", aldus het bedrijf in een toelichting op zijn jaarcijfers.

