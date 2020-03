Youp van 't Hek is aan de beterende hand nadat hij in het ziekenhuis werd opgenomen vanwege het coronavirus. De 66-jarige cabaretier vertelt vrijdag aan het AD dat het naar omstandigheden goed met hem gaat.

"Uit mijn ziekenhuisbed kan ik melden dat ik na een donkere periode op de weg terug ben", aldus Van 't Hek.

Hij betuigt zijn medeleven met zijn medepatiënten. "Ik wens hen alle kracht en sterkte en maak mijn diepste buiging ooit voor alle mensen in de zorg. Ik heb hun betrokkenheid en keiharde werken met eigen ogen kunnen zien. Laten we met zijn allen duimen voor een goede afloop."

Donderdag bevestigde zijn management in gesprek met NU.nl dat de cabaretier met een COVID-19-virusbesmetting in het ziekenhuis was opgenomen.

Van 't Hek kreeg op 4 november vorig jaar ook te maken met medische tegenslag. Toen moest hij een voorstelling vroegtijdig stoppen omdat hij onwel werd. De cabaretier zou hebben gezegd dat hij de show vijf minuten moest onderbreken en liep van het podium af, waarna hij werd opgenomen in het ziekenhuis. Enkele dagen later werd bekend dat hij weer naar huis mocht.

Eind december 2015 onderging Van 't Hek een zware hartoperatie. In de loop van 2016 hervatte hij zijn optredens.

