Het tennis ligt door de coronacrisis in ieder geval tot begin juni wereldwijd stil en dat betekent dat ook Kiki Bertens voorlopig thuiszit. De Westlandse zag haar favoriete periode van het jaar - het gravelseizoen - geschrapt worden en moet creatieve oplossingen bedenken om fit te blijven.

"Tennissen is even niet mogelijk, dus ze is nu buiten aan het hardlopen, mountainbiken en skeeleren", zegt haar coach Elise Tamaëla (36) in gesprek met NU.nl. "Kiki moet deze periode gebruiken om bij te komen, maar ook om fris en actief te blijven. We zien elkaar zo'n vijf keer in de week, dus ik help haar daarbij."

Het zijn gekke weken geweest voor de 28-jarige Bertens. De nummer zeven van de wereld trok amper twee weken geleden net als de rest van de wereldtop richting de Verenigde Staten om zich voor te bereiden op het prestigieuze hardcourttoernooi van Indian Wells, maar dat bleek uiteindelijk voor niets.

"Iedereen was daar al aanwezig en volop aan het trainen", blikt Tamaëla terug. "De speelsters waren klaar om te beginnen en alles stond klaar, dus het was heel onwerkelijk dat Indian Wells niet doorging. Daarna werd het eigenlijk elke dag steeds wat erger."

Enkele dagen later werd namelijk ook het sterk bezette toernooi van Miami afgelast en deze week volgde het nieuws dat Roland Garros naar september werd verschoven. De ATP en de WTA besloten daarop woensdag gezamenlijk om het hele gravelseizoen maar te schrappen.

Kiki Bertens en coach Elise Tamaëla eerder deze week op de mountainbike. (Foto: Instagram/Kiki Bertens)

'Zou me niets verbazen als er meer wordt afgelast'

Dat was een ingecalculeerde maar flinke domper voor gravelspecialiste Bertens, die in mei haar titel in Madrid zou verdedigen. Schrale troost is dat Roland Garros niet wordt afgelast maar verplaatst. Het Grand Slam-toernooi in Parijs staat nu van 20 september tot 4 oktober op het programma, een week na de US Open.

"Dat is niet ideaal, maar aan dit jaar is helemaal niks ideaal", benadrukt Tamaëla. "Kiki is blij dat ze nog een kans heeft om op Roland Garros te spelen en ze gaat ook gewoon aan de US Open meedoen. Ze heeft nooit moeite met de overgang van hardcourt naar gravel. Ik denk dat veel tennissers al blij zijn als er dit jaar nog grote toernooien gespeeld kunnen worden."

Tamaëla doelt daarmee op de onzekerheid die heerst over de rest van het tennisseizoen. Het eerstvolgende toernooi op de kalender is voor Bertens het grastoernooi in Rosmalen, maar het is de vraag of het COVID-19-virus dan genoeg is verdreven om de baan weer te mogen betreden.

"Het zou me niets verbazen als ze beslissen om nog meer toernooien te schrappen, zeker als je kijkt hoelang het in China heeft geduurd tot alles onder controle is. Onze focus ligt nu op 6 juni als het toernooi in Rosmalen begint, maar ik kijk er niet gek van op als straks alles weer anders is. Voor Kiki is het vooral belangrijk om fit te blijven."

