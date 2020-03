Cirque du Soleil heeft 95 procent van zijn 4.697 werknemers per direct ontslagen, schrijft De Telegraaf vrijdag. Over de hele wereld zijn namelijk voorstellingen geschrapt vanwege het coronavirus.

Het in Canada gevestigde circusbedrijf ziet geen andere mogelijkheid. "We zijn diepbedroefd over de stappen die we moeten nemen”, zegt directeur Daniel Lamarre.

Cirque du Soleil is een samenwerkingsverband dat in 1984 door twee voormalige straatartiesten werd opgericht. Naast een aantal vaste shows in de Verenigde Staten, reisde het gezelschap rond in verschillende landen. Zo was het circus afgelopen oktober nog te zien op het Haagse Malieveld. De voorstelling trok 132.000 bezoekers.

Een kernteam bij Cirque du Soleil gaat door met het plannen van eventuele nieuwe shows later dit jaar en in 2021.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.