Als gevolg van het coronavirus zijn nu 106 mensen in Nederland overleden, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vrijdag. Dat is een stijging van 30 ten opzichte van donderdag. Daarbij zijn 534 nieuwe besmettingen bevestigd en staat het totale aantal bevestigde besmettingen nu op 2.994.

Van de positief geteste mensen zijn 725 personen werkzaam in de zorg. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt dat zorgmedewerkers vaker worden getest dan andere groepen. In totaal zijn 634 patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

De meeste personen die positief zijn getest, wonen in Noord-Brabant. Daar zijn 1.012 mensen besmet met het coronavirus. Daarna komen Zuid-Holland met 405, Limburg met 366 en Noord-Holland met 353 besmette personen.

Het wereldwijde aantal besmettingen met het coronavirus is nu de 245.000 gepasseerd. Volgens de laatste cijfers van de Johns Hopkins University zijn 246.275 mensen besmet met het virus. Het aantal overledenen staat inmiddels op meer dan tienduizend. In totaal zijn 86.000 mensen genezen van het virus.

Werkelijk aantal besmettingen ligt hoger dan RIVM meldt

Het werkelijke aantal besmettingen met het COVID-19-virus in Nederland is hoger dan het RIVM meldt. Niet iedereen wordt getest op het virus en het instituut maakt alleen de bevestigde besmettingsgevallen bekend. Daarnaast merkt niet elke besmette persoon dat hij of zij het virus draagt, omdat niet alle besmette personen klachten krijgen.

Het is bovendien lastig om het aantal genezingen in kaart te brengen, hoewel het RIVM dit wel graag wil doen. Het is namelijk niet verplicht om een genezing te melden. Het instituut is wel bezig met het verzamelen van deze cijfers.

94 Video In de race voor het vaccin tegen coronavirus: zo gaat dat

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.