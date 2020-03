Uitstel of afgelasting van de Olympische Spelen in Tokio zou een miljardenverlies betekenen voor het internationaal olympisch comité (IOC), maar volgens IOC-president Thomas Bach speelt dat geen rol in de overwegingen van zijn organisatie.

"Het besluit van het IOC over het wel of niet doorgaan van de Spelen zal niet afhangen van de financiële belangen", zegt Bach vrijdag in een interview met The New York Times. "Door ons risicomanagementbeleid en onze verzekering kan het IOC hoe dan ook doorgaan met zijn missie."

De sportkoepel rapporteerde in 2018, na de Olympische Winterspelen van Pyeongchang, zo'n 3,5 miljard euro aan reserves in zijn jaarverslag. Tokio 2020 moet het IOC miljarden euro's aan inkomsten opleveren - alleen de tv-rechten zijn al goed voor zo'n 4 miljard euro - maar volgens Bach kan het IOC de kosten van uitstel aan.

"Het IOC heeft geen geldproblemen", aldus de Duitser. "En zover ik weet, geldt dit ook voor het organisatiecomité van Tokio 2020."

Bach herhaalt: 'Afgelasting staat niet op agenda'

Bach herhaalt ook in het interview met The New York Times dat uit- of afstel van de Spelen, die gepland staan van 24 juli tot en met 9 augustus, momenteel niet aan de orde is.

"Afgelasting staat niet op de agenda. Natuurlijk denken we na over verschillende scenario's, maar het is nog ruim vier maanden tot de openingsceremonie."

"We hopen dat de olympische vlam in deze moeilijke tijden een symbool van hoop kan zijn, een licht aan het einde van de tunnel. Ik heb de sporters woensdag in een conferencecall verteld dat wij ook niet alle antwoorden hebben. Het is een unieke situatie, waardoor er bijzondere oplossingen nodig zijn."

