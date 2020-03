Alfred Schreuder hoopt dat snel duidelijk wordt of en wanneer het seizoen in de Bundesliga hervat kan worden. De coach van Hoffenheim vindt het wel vreemd dat de Duitse clubs tijdens de crisis rond het coronavirus nog mogen trainen.

In Nederland zijn sinds zondag alle sportfaciliteiten gesloten, wat betekent dat er niet getraind kan en mag worden. Net als de Eredivisie ligt de Bundesliga voorlopig stil, maar in Duitsland mogen de clubs wel trainen.

"Dat is sowieso best raar", zegt Schreuder vrijdag in gesprek met De Telegraaf. "Zeker aangezien sportscholen en andere verenigingen wel gewoon op slot zijn. Als we trainen zijn we toch zo met veertig man in een ruimte, dat geeft ook geen prettig gevoel."

Overigens maken vrijwel alle clubs geen gebruik van de mogelijkheid om te trainen in Duitsland, waar inmiddels bijna veertienduizend besmettingen bevestigd zijn. Schreuder wil wel graag zo snel mogelijk weten waar hij met Hoffenheim aan toe is.

De Bundesliga ligt in principe tot begin april stil, maar de kans is aanwezig dat de wedstrijden langer worden opgeschort. "Je moet een doel hebben om te trainen. Als je niet weet wanneer het weer begint en je gaat wel het veld op, dan ben je alleen maar aan het onderhouden. Niemand weet het nu nog, dus het is afwachten."

In andere Europese competities is donderdag al besloten om het seizoen langer stil te leggen. Zo wordt er in de Premier League en de Jupiler Pro League in België tot 30 april in ieder geval niet gevoetbald.

