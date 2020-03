Talpa Network grijpt in om de gevolgen van de coronacrisis te beperken, schrijft De Telegraaf vrijdag. Oprichter en eigenaar John de Mol liet donderdag in een mail aan zijn medewerkers weten dat er "draconische maatregelen" zullen volgen.

Ontslagen zijn volgens de mediamagnaat onvermijdelijk, maar in welke mate is op dit moment nog onduidelijk.

Ook laat de Talpa-baas weten dat hij in zijn veertig jaar als ondernemer nog nooit een crisis van deze omvang heeft meegemaakt. "Dat onderstreept de ernst van de zaak. De wereld staat op zijn kop."

Via Talpa Network is De Mol eigenaar van televisiezenders als SBS6 en radiozender 538. Beide komen in financieel zwaar weer doordat bedrijven momenteel hun advertentiebudgetten bevriezen. Ook bezit hij e-commercetitels als vakantieveilingen.nl, die vanzelfsprekend zwaar getroffen worden voor de coronacrisis.

