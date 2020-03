Luuk de Jong vindt het heftig om te zien hoe groot de impact van het coronavirus is op het dagelijkse leven in Spanje. De 29-jarige spits van Sevilla heeft het gevoel alsof hij midden in een film zit.

"Dat scholen, stadions, restaurants, cafés en zelfs grenzen worden gesloten, kun je je haast niet voorstellen. Het zijn wel heel logische beslissingen, want de verspreiding moet snel stoppen", zegt De Jong vrijdag in gesprek met Voetbal International.

Wereldwijd is Spanje een van de landen die de grootste problemen ervaren met de uitbraak van het COVID-19-virus. Op dit moment hebben ruim 16.000 mensen het virus onder de leden en inmiddels zijn er ruim achthonderd mensen aan overleden.

De Spaanse regering kondigde vorige week al de noodtoestand af en het land zit inmiddels in lockdown, waardoor je niet zomaar meer de straat op mag. "Bang ben ik niet, maar ik schrik wel van de enorme impact die het heeft", aldus De Jong, die PSV afgelopen zomer verruilde voor Sevilla.

"Grote plaatsen die veranderen in spooksteden, supermarkten die worden leeggekocht, het hele sociale leven ligt plat. Dat gebeurt normaal in films, maar nu zitten we er zelf middenin. Bij de uitbraak in China dacht je eerst nog dat het wel zou overwaaien. Dit had een paar maanden geleden niemand verwacht."

Door de uitbraak van het coronavirus ligt de Spaanse competitie logischerwijs voorlopig stil en is het niet bekend of het seizoen afgemaakt kan worden. Sevilla bezet op dit moment de derde plek in La Liga met een achterstand van negen punten op nummer twee Real Madrid.

