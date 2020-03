Vrijdag om 8.45 uur hebben 183 radiostations tegelijkertijd het nummer You'll Never Walk Alone van Gerry and the Pacemakers gedraaid. Het idee kwam van 3FM-dj Sander Hoogendoorn, die tijdens de coronacrisis nadruk wil leggen op saamhorigheid.

Het initiatief ontstond dinsdag toen Hoogendoorn in zijn eigen uitzending belde met Jeroen Kijk in de Vegte van NPO Radio 2, die het idee omarmde. Later volgden andere Nederlandse en buitenlandse radiostations.

De muziekklassieker klonk vrijdag in 31 landen tegelijk, blijkt uit een lijst die 3FM publiceerde.

Naast Nederland en Curaçao gaat het om Luxemburg, Duitsland, Spanje, Oostenrijk, België, het Verenigd Koninkrijk, Estland, Bulgarije, Finland, Letland, Slowakije, Roemenië, Georgië, Portugal, Polen, Turkije, Zwitserland, Denemarken, Ierland, Frankrijk, Cyprus, Bosnië en Herzegovina, Noorwegen, Slovenië, Italië, Moldavië, Montenegro, Zweden en Tsjechië.

You'll Never Walk Alone werd in 1945 door Richard Rodgers en Oscar Hammerstein geschreven voor de musical Carousel. Het nummer werd daarna meerdere malen gecoverd. De versie van Gerry and the Pacemakers uit 1963 is veruit de bekendste versie. Het lied werd destijds vrijwel direct omarmd door Liverpool, de voetbalclub uit de thuisstad van de band.

Later bleek de muziek ook aan te slaan bij andere voetbalsupporters. Zo is het nummer tegenwoordig bijvoorbeeld te horen bij verschillende Nederlandse clubs.

214 Video 183 radiostations draaien tegelijk You'll Never Walk Alone

