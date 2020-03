De olympische vlam is vrijdagochtend vanuit Griekenland aangekomen in Japan. Door de strenge coronamaatregelen was er slechts een klein ontvangstcomité op het militaire vliegveld van Matsushima, in het noordwesten van het gastland van de Spelen van komende zomer.

"We doen ons uiterste best om een veilige omgeving te creëren", aldus Yoshiro Mori, het hoofd van het organiserend comité achter Tokio 2020. Hij vond het pijnlijk dat er geen kinderen aanwezig konden zijn bij de overdracht van de vlam aan een selectie van Japanse goudenmedaillewinnaars.

Verschillende vooraanstaande olympische atleten hebben kritiek geuit op de oproep van het internationaal olympisch comité (IOC) om ondanks het coronavirus 'gewoon' door te gaan met de voorbereidingen op de Spelen van komende zomer in Tokio.

"Het IOC brengt ons in gevaar", zei de Griekse olympisch kampioene polsstokhoogspringen Katerina Stefanidi tegen persbureau Reuters. "We moeten allemaal besluiten of we onze gezondheid op het spel willen zetten door te blijven trainen in deze omstandigheden."

Het IOC benadrukte dinsdag nogmaals dat de Spelen gehouden zullen worden tussen 24 juli en 9 augustus. Het Japanse organisatiecomité en de Japanse regering hebben de afgelopen weken ook meerdere keren gemeld dat er niet gesproken wordt over uitstel of afgelasting van Tokio 2020.

Maatregelen rond fakkeltocht door Japan

De komende 121 dagen zal de olympische fakkel een tour door Japan maken, die begint langs de kust die in 2011 werd verwoest door een tsunami.

De organisatoren hebben al diverse evenementen langs de route van de fakkel geannuleerd. Ze verzoeken het publiek om niet massaal langs de route te gaan staan. Bij de lopers en bij ondersteunend personeel zal regelmatig de temperatuur worden gemeten.

In Griekenland werd de fakkeltocht afgezegd uit vrees voor toestromend publiek. In Japan zijn tot nu toe 943 bevestigde besmettingen met het COVID-19-virus en zijn 33 patiënten overleden aan de gevolgen ervan.

