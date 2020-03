Het cosmetische bedrijf Herôme in Almere draait deze week overuren. De grootste producent van desinfecterende handgel voor particulieren in Nederland verkoopt normaal per maand zo'n 2.000 liter. Deze maand levert het bedrijf zeker het tienvoudige daarvan.

Dat meldt woordvoerder Margreet van Roemburg van Herôme donderdag aan NU.nl.

"De vraag is bizar", stelt ze. "Dit hebben we nog nooit meegemaakt. We werken rond de klok in alle drie onze productievestigingen in Almere, Polen en Zwitserland om aan de gigantische vraag te kunnen doen. We gaan deze maand op z'n minst de 200.000 liter aantikken."

Het gaat dan overigens alleen om de verkoop aan particulieren en kleinere zakelijke gebruikers. De grote ziekenhuizen en zorginstellingen betrekken hun desinfecterende gel doorgaans bij grote buitenlandse farmaceutische bedrijven.

Herôme krijgt te weinig kleine consumentenflesjes binnen

Een probleem waar Herôme wel tegen aanloopt, is dat de flesjes waarin de gel wordt verkocht op beginnen te raken. "We kopen die petflesjes uit China, en bij onze leveranciers zijn eigenlijk geen nieuwe flesjes van normaal consumentenvolume te krijgen op dit moment", legt Van Roemburg uit. "We zijn nu overgegaan op flessen van 1 en 2 liter."

Het bedrijf springt in deze rare tijden regelmatig bij als huisartsenposten of thuiszorgbedrijven opeens tekort komen. Zo meldde Herome zich ook bij de zorginstelling in Putten waar in de nacht van woensdag op donderdag tientallen liters desinfecterende handgel werden ontvreemd.

