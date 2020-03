Het wereldtitelgevecht tussen Anthony Joshua en Kubrat Pulev van 20 juni in Londen gaat niet door als gevolg van coronavirus. Naar verwachting wordt de confrontatie tussen de zwaargewichten verschoven naar eind dit jaar.

De dertigjarige Joshua en de acht jaar oudere Pulev treffen elkaar in het Tottenham Hotspur Stadium, maar daar worden in juni waarschijnlijk nog voetbalwedstrijden afgewerkt, omdat de Premier League uitloopt.

"Het is onmogelijk om het gevecht op 20 juni te laten doorgaan, ook al ben ik er klaar voor. Het wordt een aantal maanden later, misschien richting het einde van 2020", aldus Pulev donderdag tegen persbureau Reuters.

De dertigjarige Joshua heroverde zijn titels bij boksbonden IBF, IBO, WBO en WBA in december ten koste van de Amerikaan Andy Ruiz bij een gevecht in Saoedi-Arabië. Hij won 23 van zijn 24 gevechten.

In Pulev treft de Brit een geduchte tegenstander, want de Bulgaar was in 28 van zijn 29 partijen de beste. In 2011 veroverde hij al eens de kampioensgordel bij de IBF.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.