John de Wolf heeft goede hoop dat Dick Advocaat ook volgend seizoen trainer is van Feyenoord. De assistent-trainer maakte donderdag bekend dat hij zijn contract bij de Rotterdamse club verlengd heeft, met in het achterhoofd dat Advocaat dat waarschijnlijk ook zal doen.

"Natuurlijk hoop ik dat Advocaat blijft", zegt de De Wolf in gesprek met Radio Rijnmond. "Ik ga er ook een klein beetje van uit, maar de enige die het weet is Advocaat zelf."

De 57-jarige De Wolf, die eind oktober tegelijkertijd met Advocaat werd aangesteld, verlengde zijn verbintenis met twee jaar tot de zomer van 2022. De vijftien jaar oudere Advocaat liet op 9 maart weten dat hij eind deze maand duidelijkheid zal geven over zijn toekomst.

"Ik weet nog niet wat hij gaat doen", benadrukt De Wolf. "Ik weet dat het na De Klassieker, die zondag op het programma stond, bekend zou worden, maar door het coronavirus zijn nu andere dingen belangrijk."

Dick Advocaat met assistent-trainer John de Wolf en Said Bakkati. (Foto: Pro Shots)

'We weten wanneer we keihard moeten werken'

Mocht Advocaat bijtekenen, dan zal dat hoogstwaarschijnlijk voor een seizoen zijn. De clubleiding liet al weten door te willen met de voormalige bondscoach van Oranje, die Feyenoord na een dramatische competitiestart onder Jaap Stam uitstekend laat presteren.

De huidige nummer drie verloor onder Advocaat nog niet in de Eredivisie en De Wolf is dan ook meer dan tevreden over de samenwerking. "We weten wanneer we keihard moeten werken en wanneer er ruimte is voor plezier", zegt hij.

"En er is een klik tussen de spelers en de staf. Dat straalden we tot vorige week ook uit. Helaas is er nu een kink in de kabel door het coronavirus. Laten we hopen dat Nederland er goed uitkomt, al zijn er al veel nare berichten langsgekomen."

