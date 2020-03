Thuiszorginstelling Icare is donderdagmiddag overstelpt door bedrijven en mensen die mondkapjes en antibacteriële gel aanboden. De medewerkers van de vestiging in Putten hadden te weinig kapjes en zeep op voorraad nadat dieven in de nacht van woensdag op donderdag hadden ingebroken en de hele voorraad hadden gestolen.

Het ging om 150 kapjes en 35 liter gel. "De reacties zijn hartverwarmend", laat woordvoerder Audrey van den Berg van Icare weten.

"Nadat de diefstal bekend werd, zijn we overrompeld met reacties. Collega's, particulieren en bedrijven: iedereen wil ons uit de brand helpen." Ook meldde zich Herome Cosmetics, die in Nederland verantwoordelijk is voor de productie van handgel voor particulieren.

"Het is echt zoals premier Rutte van de week zei", stelt de zegsvrouw. "We doen dit met zijn allen. Dat is een gevoel dat echt door heel veel Nederlanders wordt gedeeld."

Extra giften worden verdeeld onder huisartsen en zorginstellingen

Icare heeft alle gulle gevers gevraagd om vrijdagmiddag tussen 12 en 14.00 uur langs te komen om de mondkapjes en anti-bacteriële gel te komen brengen. Naar verwachting wordt er een veelvoud gebracht van wat het personeel van Icare in Putten nodig heeft.

"We hebben al contact gezocht met collega's en huisartsen in de buurt", legt woordvoerder Van den Berg uit. "In de hele regio is een tekort aan dit soort cruciaal hulpmateriaal in deze tijd van corona. We zorgen ervoor dat alle gulle giften op een plek belanden waar ze heel goed gebruikt kunnen en zullen worden."

In hele land bieden burgers helpende hand aan voor mondkapjes

Overigens dienen zich door heel Nederland dit soort spontane initiatieven aan. Uitzendbureau Groene Hart Service in Nieuwegein had nog een voorraad van drieduizend mondkapjes liggen en bezorgde deze bij crisisteams en huisartsenpraktijken in de regio, zo meldde het bedrijf op Facebook.

Ook een huisartsengroep in Haren (Groningen) had een dringend tekort aan mondkapjes en doktersschorten en meldde dit op Facebook. Het gevolg was dat een groot aantal burgers zich bij de praktijk meldde met vele tientallen mondkapjes én een groot aantal ongebruikte witte doktersjassen, zo blijkt uit een korte reportage van Windesheim-student Vera Heikens.

