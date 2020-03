Voor het eerst sinds 1954 zal er dit jaar geen Formule 1-race in Monaco op het programma staan. De Grand Prix in het prinsdom werd donderdag uitgesteld en zal niet worden ingehaald, zo heeft de organisatie laten weten.

De Formule 1 zette donderdag een streep door de races die in mei in Nederland, Spanje en Monaco zouden worden verreden nadat al bekend was dat in maart en april de Grands Prix van Australië, Bahrein, Vietnam en China niet doorgaan.

Voor Monaco geldt dus dat de race op het stratencircuit dit jaar sowieso niet doorgaat. In de andere zes landen wordt mogelijk later in 2020 nog geracet, al hangt dat af van de ontwikkeling van het COVID-19-virus.

Eerder stond de Grand Prix van Monaco van 1938 tot en met 1947 en in de periode 1951-1954 niet op het programma, maar sindsdien was de Formule 1 er altijd present. Vorig jaar ging de zege naar wereldkampioen Lewis Hamilton.

De eerstvolgende race van 2020 staat nu gepland op 7 juni in het Azerbeidzjaanse Bakoe. Er zijn vooralsnog vijftien van de 22 Grands Prix over.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.