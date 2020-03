Italië is China voorbijgegaan als het land met de meeste doden als gevolg van het coronavirus. Het aantal sterfgevallen in Italië is donderdag gestegen naar 3.405. Dat zijn er 160 meer dan in China.

De Italiaanse autoriteiten zeggen donderdag aan het begin van de avond dat in de afgelopen 24 uur 427 personen zijn overleden. Een dag eerder werd een recordaantal sterfgevallen gemeld: 475.

Door de vele sterfgevallen kampen de crematoria in Bergamo met capaciteitsproblemen. Overleden patiënten zijn daarom in de nacht van woensdag op donderdag door het leger naar crematoria in aangrenzende provincies vervoerd.

De eerste Italiaanse besmetting met het coronavirus kwam op 21 februari aan het licht, terwijl de Chinese autoriteiten al sinds eind december met het virus te maken hadden. Inmiddels is het aantal nieuwe besmettingen en sterfgevallen in China flink gedaald.

Meer vastgestelde besmettingen in China

Het totale aantal personen bij wie het virus is vastgesteld, is nog altijd flink hoger in China. Daar zijn ruim 81.000 besmettingsgevallen geconstateerd.

Het aantal vastgestelde besmettingen in Italië ligt donderdag op 41.035, 14,9 procent meer ten opzichte van een dag eerder. Van deze groep liggen er 2.498 op de intensive care. De meeste patiënten bevinden zich in de noordelijke regio Lombardije.

Italiaanse autoriteiten en experts denken dat het daadwerkelijke aantal besmettingen in Italië hoger is. Dit komt mede doordat bijna alleen personen die zich in ziekenhuizen melden worden getest op het coronavirus.

