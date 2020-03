FC Sion-voorzitter Christian Constantin heeft donderdag negen spelers ontslagen. De preses van de Zwitserse club, die door het coronavirus inkomsten misloopt, neemt het de spelers kwalijk dat zij niet snel genoeg hebben gereageerd op een brief met de mededeling dat hun salaris verlaagd wordt.

Voormalig Arsenal-spelers Johan Djourou en Alexandre Song, die ook nog speelde voor FC Barcelona, en Ivoriaans international Seydou Doumbia behoren tot de ontslagen spelers. De andere spelers zijn Pajtim Kasami, Ermir Lenjani, Xavier Kouassi, Mickaël Facchinetti, Christian Zock en Birama Ndoye.

Woensdagochtend kregen alle spelers van FC Sion de brief waarin de salarisverlaging werd aangekondigd. De club zag zich daartoe genoodzaakt omdat de Zwitserse competitie door het coronavirus stilligt, met financiële problemen tot gevolg.

Binnen een paar uur, voor 12.00 uur 's middags, moesten de spelers laten weten of ze akkoord gingen. Negen spelers wilden meer bedenktijd of gingen niet akkoord en die werden daarop door Constantin ontslagen.

De ontslagen Johan Djourou is 76-voudig Zwitsers international. (Foto: Getty Images)

'Dit is allesbehalve correct'

Costa Bonato, de zaakwaarnemer van de 32-jarige Djourou, is kwaad over de handelswijze van Sion, dat achtste staat in de Zwitserse Super League. "In zo'n korte tijd was het onmogelijk om de zaak helder te krijgen, ook omdat niemand van de club bereikbaar was voor vragen. Wat Sion heeft gedaan is allesbehalve correct."

De spelersvakbond in Zwitserland heeft al protest ingediend tegen het ontslag van het negental. "We gaan ervan uit dat de ontslagen met onmiddellijke ingang worden teruggedraaid. En dat er wordt gekeken naar alternatieven."

Overigens is het niet de eerste keer dat Sion-voorzitter Constantin in opspraak raakt. In september 2017 sloeg hij tv-analist Rolf Fringer, waarop de Zwitserse bond hem voor veertien maanden schorste.

