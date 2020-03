Het aantal bevestigde besmettingen met het coronavirus is in Duitsland met 2.801 gestegen tot 10.999. Dat melden Duitse media donderdag. De teller van het aantal doden in Duitsland staat nu op 20.

De stad met relatief de meeste getroffen inwoners is Hamburg; hier zijn 23 gevallen per 100.000 inwoners bekend.

De meeste besmettingen, ruim drieduizend, zijn gemeld in de regio's Noordrijn-Westfalen. Daarna volgen Baden-Württenber (2155) en Beieren (1692).

Bondskanselier Angela Merkel heeft de Duitse bevolking eerder deze week in een tv-toespraak opgeroepen de situatie rond het coronavirus zeer serieus te nemen en zich aan de nieuwe gedragsregels te houden. Zij noemde de coronacrisis "de grootste uitdaging sinds de Tweede Wereldoorlog".

Passagiers zijn tegengehouden op luchthaven Frankfurt

Duitsland kondigde dinsdag, na overleg met de EU-regeringsleiders, per direct een inreisverbod aan voor niet-EU-burgers. Het verbod geldt dertig dagen, in de hele Schengenzone van de EU. Duitse media berichten dat in Frankfurt, op de grootste luchthaven van Duitsland, passagiers die net waren geland, werden tegengehouden.

Net als in Nederland zijn bijeenkomsten met veel mensen verboden. Theaters, sportclubs, moskeeën, synagoges en kerken zijn gesloten. De productie van grote Duitse fabrieken, zoals Volkswagen, Daimler en BMW, is voor weken stilgelegd.

