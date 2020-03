Meerdere oproepen aan consumenten om te stoppen met hamsteren bij supers hebben nog geen succes gehad, blijkt uit een rondgang van NU.nl. Volgens supermarkten is het nog altijd drukker dan normaal.

"Hamsteren is niet nodig. Er zijn genoeg producten in onze winkels. Stop ermee", was de boodschap van minister-president Mark Rutte vorige week vrijdag na afloop van de ministerraad. Vanwege zorgen over de uitbraak van het coronavirus begonnen consumenten massaal lang houdbare producten als pasta en blikken tomaten in te slaan. Ook toiletpapier werd massaal ingeslagen.

Donderdag, zes dagen na de oproep, is daar nog weinig aan veranderd. Supermarktketen Jumbo zegt dat het nog altijd erg druk is in de winkels. "Klanten doen nog steeds massaal inkopen, ook online", zegt een woordvoerder. Door de onlinedrukte kunnen er zelfs tijdelijk geen nieuwe bestellingen worden geplaatst bij de supermarktketen.

Bij Albert Heijn is het beeld niet veel anders. "Het is nog steeds hartstikke druk in de winkels", zegt woordvoerder Pauline van den Brandhof. "En ook online is het megadruk." Ook supermarktbrancheorganisatie CBL ziet de hamsterwoede nog niet afnemen.

182 Video Albert Heijn: 'We verrichten topsport om aan vraag te voldoen'

'Alle producten zijn voorradig'

Zowel de brancheorganisatie, als de twee supermarktketens benadrukken dat hamsteren écht niet nodig is. "Alle producten zijn voorradig en worden gewoon weer aangevuld. Klanten hoeven géén rekening te houden met tekorten en kunnen ons helpen door boodschappen te doen zoals ze normaal doen", laat Jumbo weten in een reactie.

Er ligt voldoende voedsel bij leveranciers, maar door de enorme groei van de vraag kunnen zij het voedsel niet net zo snel weer in de supermarkten krijgen. Om de drukte op te vangen, zijn extra chauffeurs en vrachtwagens ingezet, vertelt het CBL. "Er wordt met man en macht gewerkt om de schappen weer te vullen", sluit AH-woordvoerder Van den Brandhof af.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.