Oud-staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA) volgt Bruno Bruins op als minister voor Medische Zorg, maakt premier Mark Rutte vrijdag bekend na afloop van de ministerraad.

Premier Rutte zegt gekozen te hebben voor een "zeer ervaren bestuurder" die direct aan de slag kan. "We hebben gezocht naar iemand die direct inzetbaar is."

Van Rijn is geen onbekende op het ministerie van Volksgezondheid. Hij was in het vorige kabinet staatssecretaris op het departement en eerder topambtenaar op het ministerie.

Van Rijn is in principe voor drie maanden benoemd. Rutte denkt dat de intensieve strijd tegen de verdere verspreiding van het coronavirus eveneens drie maanden in beslag neemt.

'Bestrijding van coronacrisis kent geen partijkleur'

Rutte kondigde donderdag aan dat Bruins (VVD) was opgestapt als minister. Wegens oververmoeidheid was hij niet langer in staat zijn werk als voor de coronabestrijding verantwoordelijke minister voort te zetten.

Tijdens het coronadebat van woensdag in de Kamer zakte Bruins in elkaar. Hij liet weten last te hebben gehad van "flauwte door oververmoeidheid en intensieve weken".

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) heeft het coronadossier van Bruins overgenomen. Van Rijn neemt de vrijgevallen dossiers voor zijn rekening en zal samen met de rest van het kabinet minister De Jonge en de premier ondersteunen in de corona-aanpak.

Het is opmerkelijk dat de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie uitkomt bij een PvdA'er. Rutte zegt daarover dat de partijkleur van ministers in de coronacrisis niet relevant is. "Ik heb niet gekozen voor een PvdA'er. Ik heb gekozen voor iemand in wie ik heel veel vertrouwen heb."

Lof uit Tweede Kamer voor keuze voor Van Rijn

Vanuit de Tweede Kamer klinkt waardering en lof voor de keuze voor Van Rijn. "Ik vind het stoer dat wij in het landsbelang een beroep op hem kunnen doen", zegt Klaas Dijkhoff (VVD). Lodewijk Asscher prijst het kabinet en zijn partijgenoot: "Als er een nationale crisis is, dan help je waar je kan. Trots op iedereen die in deze moeilijke tijd naar voren stapt."

Rob Jetten (D66) stelt tevreden vast dat het "landsbelang boven partijbelang is gesteld". Jesse Klaver van GroenLinks: "Het aantreden Van Rijn is symbool voor de eenheid die we nu nodig hebben."

