Nadat je kinderen een dag binnen online les hebben gekregen, of na een dag thuiswerken wil je naar buiten. Maar mag je dan mensen tegenkomen en mag je afspreken met vrienden? Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), legt uit wat verstandig is.

"Als het mooi weer is, is het prima om in je eigen tuintje te gaan zitten of op je balkon", zegt Van Dissel. "Maar ik zou gewoon even voorzichtig zijn met allerlei afspraken en potentieel contact."

"We moeten gewoon ons gezond verstand gebruiken en misschien even wat dingen uitstellen totdat helderder is hoe alles gaat verlopen", benadrukt hij. Volgens Van Dissel zitten we nu in een "fase van kanteling" waarin het afwachten is wat voor effect de maatregelen exact hebben op het terugdringen van het coronavirus.

In die tijd van onzekerheden moeten we de afgekondigde maatregelen "heel serieus benaderen".

Kan een rondje fietsen wel?

Een wandeling door het park of fietsen in het bos? "Dat kan natuurlijk best, als je dat in je eentje doet of een bekende naast je", zegt de directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. "Dat is in de buitenlucht en dat is prima. Dat geldt natuurlijk ook voor de hond uitlaten."

En de verjaardag van een goede vriendin waar ook andere vrienden van je komen? "Ik zou toch even voorzichtig zijn met allerlei samenscholingen", aldus Van Dissel. "Het draagt risico met zich mee, omdat er toch altijd weer iemand bij is die zegt: 'ik ben gezond', terwijl die het eigenlijk niet is."

'Niet te slap omgaan met maatregelen'

En naar de speeltuin met je kind? Kan dat dan wel? Volgens de man die de afgelopen weken meermaals naast premier Mark Rutte stond om maatregelen af te kondigen, kan dat wel, maar dan wel als de speeltuin grotendeels leeg is.

"Het is geen probleem als je gaat op het moment dat er geen anderen zijn. Het is heel belangrijk dat je op voldoende afstand blijft van elkaar en dat moet je ook voor je kinderen realiseren."

"We moeten niet te slap omgaan met de gedragsmaatregelen die we tot in ieder geval 6 april hebben geadviseerd", aldus Van Dissel. "Het alternatief is dat we striktere maatregelen moeten nemen en dat willen we eigenlijk ook niet. We moeten ons echt streng aan die maatregelen houden."

