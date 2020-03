Ten tijde van de coronaviruspandemie domineert slecht nieuws nog vaker dan gebruikelijk de voorpagina van NU.nl. Toch is er ook positief nieuws rond het coronavirus te melden. Daarom maken wij een overzicht.

Bestolen zorginstelling overstelpt met mondkapjes en handgel





Thuiszorginstelling Icare is donderdagmiddag overstelpt door bedrijven en mensen die mondkapjes en antibacteriële gel aanboden. De medewerkers van de vestiging in Putten hadden te weinig kapjes en zeep op voorraad nadat dieven in de nacht van woensdag op donderdag hadden ingebroken en de hele voorraad hadden gestolen. Het ging om 150 kapjes en 35 liter gel. "De reacties zijn hartverwarmend", laat woordvoerder Audrey van den Berg van Icare weten.

Donatie van mondkapjes en handschoenen

Op Schiphol zijn woensdagochtend ongeveer 80.000 mondkapjes en 50.000 handschoenen gearriveerd. De spullen zijn door drie Chinese luchtvaartmaatschappijen gedoneerd aan KLM, die ze op haar beurt weer aanbiedt aan Nederlandse ziekenhuizen. KLM-directeur Pieter Elbers en bestuursvoorzitter Ernst Kuipers van het Erasmus MC hebben de zending aangenomen op de luchthaven. "Deze donatie helpt alle Nederlandse zorginstellingen op een cruciaal moment in de opvang van patiënten", zegt Kuipers.

Voormalige verpleegkundigen en artsen mogen weer aan de slag

Voormalige verpleegkundigen en artsen van wie de registratie in het BIG-register na 1 januari 2018 is verlopen, "mogen bij uitzondering weer aan de slag in de zorg". Dit heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) woensdag bekendgemaakt om de druk op het medisch personeel te verlichten. De maatregel is tot nader order van kracht. "Ik krijg dagelijks signalen binnen van voormalig zorgpersoneel dat zich wil gaan inzetten om het huidige zorgpersoneel te ondersteunen. Ik vind het zeer hartverwarmend dat zoveel mensen willen helpen", aldus Bruins.

Oproep tot applaudisseren

Op sociale media circuleerde deze week een oproep tot een applaus voor de hulpverleners. Iedereen werd gevraagd om dinsdagavond vanaf 20.00 uur drie minuten lang te klappen voor alle hulpverleners die het land nu draaiende houden. Dat kon bijvoorbeeld op het balkon, in de tuin of vanachter het raam. Op veel plekken in Nederland werd aan de oproep gehoor gegeven.

Steunbetuigingen aan hulpverleners

Ook op andere manieren werd deze week steun betuigd aan hulpverleners. Bij ziekenhuizen in Amsterdam en Breda verschenen maandagochtend spandoeken met steunbetuigingen aan het zorgpersoneel.



Boven het Amphia ziekenhuis in Breda hangt sinds maandag een spandoek met de tekst "hier werken de helden van Breda", opgehangen door supporters van voetbalclub NAC. Het is volgens een woordvoerder van het ziekenhuis een hart onder de riem van het personeel: "Het is pittig werk in deze periode en waardering voor het werk doet zorgprofessionals goed".

Noodlijn ANBO gaat eenzame ouderen meerdere malen bellen

Ouderenorganisatie ANBO wordt overstelpt met vele duizenden telefoontjes van eenzame senioren die bang zijn voor het coronavirus. De ouderen bellen met praktische vragen over thuiszorg of boodschappen of willen weten of hun kleinkinderen nog langs kunnen komen.

De ANBO biedt ouderen die daar behoefte aan hebben daarom nu ook de mogelijkheid om na een paar dagen teruggebeld te worden, om te vragen hoe het gaat. Het callcenter heeft de afgelopen dagen veel nieuwe aanmeldingen gekregen van vrijwilligers die de senioren graag te woord willen staan.