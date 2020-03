De Belastingdienst geeft ondernemers die uitstel van hun belastingen aanvragen vanwege de coronacrisis, direct drie maanden uitstel zonder dat er bewijzen mee hoeven te worden gestuurd. Dat is een verdere versoepeling van eerder aangekondigde maatregelen.

Dat maakt staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) donderdag bekend. "Ik wil uitstel van belastingbetaling voor ondernemers zo eenvoudig mogelijk maken. Daarom krijgt u nu na uw verzoek direct drie maanden uitstel", laat Vijlbrief via Twitter weten.

Normaal moet er een verklaring van een derde deskundige, een zogenoemde derdenverklaring, worden meegestuurd bij de aanvraag, van bijvoorbeeld een notaris of een brancheorganisatie. Die eis wordt nu geschrapt zodat bij de fiscus zodra de aanvraag binnen is, het uitstel van belastingen direct ingaat.

Er moet alleen een brief naar de Belastingdienst worden gestuurd waarin staat dat er betalingsproblemen zijn door corona. De fiscus stopt zodra het bericht binnen is direct met invorderen. Als ondernemers langer dan drie maanden uitstel willen, dan is een derdenverklaring wel verplicht.

In het noodpakket was al opgenomen dat boetes voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffing worden geschrapt en de invorderingsrente en de belastingrente beide naar bijna 0 procent gaan.