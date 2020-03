In navolging van alle andere Europese competities is ook de Turkse Süper Lig stilgelegd vanwege het coronavirus. De Turkse minister van Sport heeft donderdag na veel kritiek ingegrepen.

In tegenstelling tot alle andere competities werd in Turkije en Oekraïne recent nog gevoetbald. In Oekraïne werden onlangs al de komende duels afgelast en nu is in Turkije eveneens alsnog alles stilgelegd.

Sportminister Muharrem Kasapoglu maakte op een persconferentie bekend dat de Süper Lig in ieder geval tot april stilligt, net als alle andere sportcompetities in Turkije. Een exacte tijdspanne is niet genoemd.

Eerder op de dag had de internationale spelersvakbond FIFPro de Turkse competitie nog opgeroepen om ermee op te houden.

Bovendien hadden spelers uit de Süper Lig, onder wie Eljero Elia van Istanbul Basaksehir, kritiek op het aanvankelijke besluit om door te voetballen. Het kostte middenvelder John Obi Mikel zelfs zijn contract bij Trabzonspor.

