Het coronavirus kan uren buiten het lichaam overleven, blijkt uit nieuw onderzoek van het Amerikaanse National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIH) dat dinsdag is gepubliceerd. Het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu (RIVM) benadrukt echter dat de nieuwe bevindingen weinig tot geen invloed hebben op de besmettingskans.

Uit het onderzoek blijkt dat het COVID-19-virus veel langer kan overleven in de lucht en op oppervlaktes dan tot nu toe werd aangenomen. Volgens een woordvoerder van het RIVM betekent dit echter niet dat het virus zich hierdoor makkelijker verspreidt. "Het coronavirus verspreidt zich nog steeds voornamelijk via mensen", zegt hij.

Het RIVM benadrukt daarnaast nogmaals dat het belangrijk is om voor een goede hygiëne te zorgen. Als het virus zich toch via oppervlaktes verspreidt, zal dat volgens de woordvoerder komen doordat iemand bijvoorbeeld een besmette oppervlakte aanraakt en vervolgens zonder handen te wassen zijn of haar gezicht aanraakt.

De onderzoekers bekeken hoe het virus door een besmet persoon kan worden overgedragen op oppervlaktes in woningen of ziekenhuizen, bijvoorbeeld door te hoesten of door objecten aan te raken.

Vervolgens bekeken ze hoelang het virus besmettelijk bleef op deze oppervlaktes. Hieruit blijkt dat het virus zeker drie uur buiten het lichaam kan overleven. Op plastic en staal was het virus zelfs na drie dagen nog te detecteren. Op karton overleefde het virus maximaal 24 uur en op koper duurde het ongeveer vier uur voordat het virus niet meer besmettelijk was. Ook de levensduur op verschillende andere oppervlaktes werd onderzocht.

