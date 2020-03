Dieven hebben in de nacht van woensdag op donderdag zeker 150 mondkapjes en 35 flessen met desinfecterende gel gestolen. De inbraak vond plaats in een kantoor van thuiszorginstantie Icare in Putten.

De diefstal komt heel hard binnen bij Icare, omdat de thuiszorgorganisaties nu te weinig mondkapjes en gel heeft. "We zijn dringend op zoek naar nieuwe mondkapjes, want onze zorgverleners hebben bescherming nodig", stelt woordvoerder Audrey van den Berg in De Stentor.

De inbreker of inbrekers forceerden zichzelf toegang tot het pand door een raam open te breken. Binnen zijn alle kasten overhoop gehaald.

"We zijn aangesloten bij de GGD, dus we hebben gelukkig nog mondkapjes kunnen krijgen voor onze zorgverleners", stelt Van den Berg. "Maar ik snap niet wat iemand bezielt die mondkapjes steelt, deze daad is onbegrijpelijk."

Ook bij andere centra in de regio werd gezocht naar kapjes

Het is op dit moment echter heel lastig om extra mondkapjes en antibacteriële zeep te bemachtigen. De organisatie doet een dringende oproep aan mensen die mondkapjes of gel over hebben, om deze vrijdagmiddag naar Putten te komen brengen.

Volgens Omroep Gelderland waren de dieven in de regio heel bewust op zoek naar kapjes en zeep. Ook bij psychologenpraktijk PPP in Putten werd ingebroken. Maar hier lagen geen mondkapjes op voorraad.

