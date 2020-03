De politie in Marokko heeft zeker twaalf mensen aangehouden voor het verspreiden van nepnieuws over het coronavirus. Een van de verdachten is een vrouw die via haar YouTube-kanaal filmpjes verspreidde waarin zij met klem stelde dat het virus niet bestaat.

"Fake news is de eerste oorzaak van paniek onder burgers", aldus premier Saad Eddine El Othmani in een verklaring. Hij vergeleek het gevaar van het verspreiden van valse informatie met het gevaar dat besmetting door het virus zelf met zich meebrengt.

Andere verdachten werden aangehouden omdat zij kritiek hadden geuit op de strenge maatregelen die de overheid heeft afgekondigd vanwege de crisis. Zij spoorden burgers online aan om de adviezen van de overheid niet op te volgen, of stelden dat het land in lockdown is.

In Marokko zijn op dit moment 61 gevallen van besmetting met het coronavirus bekend. Twee mensen zijn tot nu toe overleden. De meeste besmettingen werden opgelopen in het buitenland, maar inmiddels verspreidt het virus zich ook binnen Marokko onder burgers.

Overheid arresteert vaker mensen die kritiek hebben op beleid

De arrestaties passen in een trend in Marokko waar mensenrechtenorganisaties al langer kritiek op uiten. De Marokkaanse overheid heeft het afgelopen jaar meerdere mensen aangehouden die zich kritisch over topambtenaren hebben uitgelaten.

De overheid heeft, net als in veel andere landen, rigoureuze maatregelen doorgevoerd om de verspreiding te stoppen of te remmen. Zo zijn alle moskeeën, scholen, theaters en restaurants gesloten. Ook zijn alle vluchten uit het buitenland naar Marokko voor onbepaalde tijd geschrapt.

