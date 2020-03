De Kindertelefoon is de afgelopen dagen overspoeld door telefoontjes van kinderen die met vragen of zorgen over het coronavirus zitten. Normaal bellen er maximaal duizend kinderen per dag; dat aantal is de afgelopen week gestegen naar zeker vijftienhonderd bellers per dag.

Ook voeren vrijwilligers van de Kindertelefoon veel meer gesprekken per chat. Daarnaast heeft de hulplijn sinds enige tijd ook een digitaal forum, waar kinderen met elkaar kunnen praten. Het coronavirus is hier al een paar dagen het meest besproken onderwerp.

Veel kinderen zitten deze weken verplicht thuis omdat de scholen zijn gesloten vanwege het COVID-19-virus. Ook sportclubs zijn dicht en veel andere hobby's, zoals muzieklessen, kunnen niet of moeilijker worden beoefend.

"Veel kinderen maken zich zorgen: over dierbaren, school en een verslechterende thuissituatie", legt directeur Roline de Wilde uit. "De telefoon en chat staan roodgloeiend. Het is duidelijk dat kinderen ons nu echt nodig hebben. We zetten echt alle zeilen bij om in deze tijd voor hen zo goed mogelijk bereikbaar te zijn."

Veel kinderen maken zich zorgen over examens of oma

Veel voorkomende zorgen bij kinderen zijn de eindexamens en de vraag wat er gebeurt met leerlingen die doordat zij ziek worden geen examens kunnen doen. Ook zijn veel kinderen bang zijn dat hun oma of opa wordt getroffen door het virus en mogelijk overlijdt.

Daarnaast zijn er veel kinderen die behoefte hebben aan een gesprek omdat ze zich thuis vervelen, omdat er spanningen thuis zijn nu het hele gezin thuiszit of omdat ze niet weten wat ze wel en niet mogen doen tijdens de coronacrisis.

"De spanningen in huiselijke kring kunnen op dit moment hoger oplopen", vertelt De Wilde. "Kinderen hebben een veilige plek nodig waar ze terechtkunnen met hun verhaal, wat dit ook is."

Kindertelefoon zoekt extra vrijwilligers

De gesprekken worden gevoerd door vrijwilligers. Op dit moment zijn er zeshonderd mensen actief voor de Kindertelefoon, maar de organisatie is gezien de drukte hard op zoek naar meer mensen die willen helpen. Geïnteresseerden kunnen zich melden via de website.

Behalve veel kinderen zijn er ook veel ouderen met zorgen en vragen over het coronavirus. Ook de noodlijn van ouderenbond ANBO werd de afgelopen week dagelijks door zo'n tweeduizend mensen gebeld.

