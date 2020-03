Italië heeft het leger opdracht gegeven lichamen van overleden coronapatiënten te verplaatsen uit Bergamo, de noordelijke stad in het hart van de uitbraak, waar uitvaartcentra overbelast zijn geraakt. De Italiaanse regering maakt zich op voor een verlenging van de lockdown.

Video's van inwoners van Bergamo, die gepubliceerd werden op de website van de lokale krant Eco di Bergamo, toonden een colonne van vijftien militaire vrachtwagens. Die reed in de nacht van woensdag op donderdag door de stad ten noordoosten van Milaan om doodskisten te laden en naar aangrenzende provincies te brengen.

Dat gebeurde na een noodkreet van de gemeente Bergamo: de crematoria konden het niet meer aan.

Woensdag was een zwarte dag in Italië. Het land noteerde het grootste aantal doden door het coronavirus binnen één dag sinds het begin van de uitbraak: 475. Meer dan driehonderd overledenen kwamen uit de gelijknamige provincie Bergamo, het hardst getroffen deel van de hardst getroffen regio Lombardije. Het totale aantal doden in Italië nadert drieduizend.

Italië kondigde een lockdown af voordat andere Europese landen dat deden, maar het aantal besmettingsgevallen blijft met duizendtallen stijgen. De regering overweegt aanvullende maatregelen, die de omstandigheden waaronder Italianen hun woning mogen verlaten nog verder beperken.

'Te veel mensen weigeren thuis te blijven'

Premier Giuseppe Conte zei donderdag tegen de krant Corriere della Sera dat zijn regering zal aankondigen dat scholen en bedrijven langer gesloten moeten blijven. Onder de huidige maatregelen moeten de meeste winkels dichtblijven tot 25 maart en scholen tot 3 april. Conte vertelde niet tot wanneer de maatregelen worden verlengd.

Eerder lieten regeringsfunctionarissen al weten dat strenge maatregelen noodzakelijk waren, omdat te veel mensen het bevel om thuis te blijven negeren.

De beelden van de legertrucks die lijken wegvoerden uit Bergamo, onderstrepen de ernst van de zorgcrisis in het noorden van Italië door het coronavirus. De ziekenhuizen liggen meer dan vol en het personeel begint op de laatste benen te lopen.

"Ik maak me zorgen over de mogelijkheid dat zij fysiek en mentaal instorten", zei Attilio Fontana, de gouverneur van Lombardije, tijdens een radio-interview. "Want als zij bezwijken, dan is dat echt een ramp."

Banken uit de kapel gehaald voor de kisten

Maar het zijn dus niet alleen de ziekenhuizen die de druk bijna niet meer aankunnen. Giacomo Angeloni van de gemeente Bergamo, die verantwoordelijk is voor uitvaartcentra en begraafplaatsen, zei eerder deze week dat het crematorium van de stad dag en nacht doorwerkt en per dag zo'n 24 lichamen moet verwerken, bijna dubbel het normale capaciteitsmaximum.

Mortuaria in Bergamo hebben ook geen ruimte meer. De banken zijn uit de kapel van het crematorium gehaald, zodat de tientallen doodskisten daar kunnen worden neergezet, maar elke dag arriveren er meer.

