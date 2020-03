Brabantse ziekenhuizen gaan patiënten die op de intensive care (ic) liggen, overplaatsen naar ic's buiten de provincie om de verwachte stroom aan coronapatiënten aan te kunnen. De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) verwacht volgende week vijfhonderd tot duizend nieuwe patiënten.

Het NVIC-bestuur meldt donderdag dat sprake is van een scheve verdeling van het aantal COVID-19-patiënten. Met name de druk op ic's in Noord-Brabant, waar de meeste coronapatiënten in Nederland zijn, is groot.

De NVIC wil de druk op de ic's, die op dit moment de meeste COVID-19-patiënten hebben, iets gaan verlichten, zodat zij ruimte hebben voor nieuwe patiënten. De vereniging gaat Brabantse ziekenhuizen vragen of zij patiënten hebben die overgeplaatst moeten worden. Een aantal ic's in Nederland hebben al laten weten patiënten te willen ontvangen, aldus de NVIC.

Ook voor de coördinatie op lange termijn is de NVIC al plannen aan het bedenken.

Kwart overledenen lag op ic

Eerder op donderdag maakte NVIC-voorzitter Diederik Gommers bekend dat 14 van de 58 coronapatiënten die aan COVID-19 zijn overleden, op de ic lagen. De rest overleed op een reguliere ziekenhuisafdeling, thuis of in het verpleeghuis.

Gommers pleitte er in de Volkskrant voor om patiënten over te plaatsen naar het noorden en oosten van het land, waar het aantal besmettingen nog relatief klein is. "Je moet patiënten zo ver mogelijk weg zien te krijgen van Brabant", zei hij.

Woensdag maakte de NVIC bekend dat er 171 mensen op Nederlandse ic's lagen. Dinsdag waren dit er 135 en weer een dag eerder 96. In totaal zijn er 1.150 ic-bedden in Nederland, waarvan ongeveer de helft beschikbaar is voor coronapatiënten. Dat aantal kan opgeschroefd worden naar vijftienhonderd of zelfs tweeduizend.

