Nog eens 18 mensen zijn sinds woensdag overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het totale aantal sterfgevallen komt hiermee op 76. Het aantal nieuwe bevestigde besmettingen liep met 409 op tot 2460, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) donderdag.

De leeftijd van de overledenen ligt tussen 63 en 95 jaar. In totaal zijn 489 patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis.

De meeste positief geteste mensen wonen in de provincie Noord Brabant, namelijk 870 personen. Daarna zijn de meeste positief geteste mensen gemeld in Zuid Holland (312) en Limburg (301).

Het werkelijke aantal besmettingen met het COVID-19-virus in Nederland is hoger dan het RIVM meldt. Niet iedereen wordt getest op het virus en het instituut maakt alleen de bevestigde besmettingsgevallen bekend. Daarnaast merken sommige mensen niet dat ze besmet zijn, omdat ze geen klachten hebben.

Het is lastig om aantal genezen gevallen in kaart te brengen

Het is bovendien lastig om het aantal genezingen in kaart te brengen, hoewel het RIVM dit wel graag wil doen. Het is namelijk niet verplicht om een genezing te melden. Het instituut is wel bezig om deze cijfers te verzamelen.

Het aantal besmettingen met het coronavirus wereldwijd is de 200.000 gepasseerd. Volgens de laatste cijfers van de Johns Hopkins University zijn wereldwijd 201.634 mensen besmet met het virus. Inmiddels zijn meer dan achtduizend mensen overleden aan de gevolgen van het virus. 82.000 mensen zijn genezen.

RIVM: 'Groepsimmuniteit is geen doel op zich'

RIVM-baas Jaap van Dissel zei woensdag in de Tweede Kamer dat het tot stand brengen van groepsimmuniteit om het virus in Nederland te bestrijden niet per se het einddoel is. Het is een aanvulling op de andere manieren waarop het coronavirus wordt bestreden, zei hij.

Volgens Van Dissel wordt gedacht dat groepsimmuniteit een doel op zich is, nadat premier Mark Rutte de term maandagavond in zijn toespraak had genoemd.

