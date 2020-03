Het Rotterdamse bedrijf IGC International heeft sinds januari al meer dan twintig miljoen mondkapjes geproduceerd in Hongkong en China die door hulpverleners kunnen worden gebruikt bij de bestrijding van het coronavirus. Het bedrijf wil ze nu ook voor Nederland gaan produceren, maar een oproep bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) krijgt nog weinig gehoor.

IGC International is al 25 jaar actief in Hongkong en China, waar het bedrijf onder meer merchandise en consumentenproducten maakt. Sinds de uitbraak van het COVID-19-virus in die regio heeft het bedrijf al meer dan twintig miljoen mondkapjes geproduceerd die door zorgverleners worden gebruikt tijdens de bestrijding van het virus.

Toen directeur Hans Poulis twee weken geleden van kennissen uit de medische wereld hoorde dat er in Nederland een groot tekort aan mondkapjes dreigt, besloot hij zich te richten op productie aan Nederland.

Inmiddels is het bedrijf bezig met de eerste lading van in totaal 50.000 mondkapjes die in de loop van volgende week bij een ziekenhuis in Noord-Brabant worden geleverd. Ook een tweede ziekenhuis in die provincie heeft inmiddels een lading mondkapjes besteld.

Volgens Poulis zijn de mondkapjes gecertificeerd en voldoen ze aan de Europese regelgeving en veiligheidsvoorschriften.

Oproep aan ministerie krijgt weinig gehoor

Poulis heeft bij het ministerie van VWS geïnformeerd of hij de mondkapjes op grotere schaal voor Nederland mag produceren, maar kreeg te horen dat zijn verzoek "op de stapel ligt".

De verwachting is dat in Nederland de komende weken vijf tot tien miljoen mondkapjes nodig zullen zijn. Volgens Poulis heeft IGC International de capaciteit om tot eind mei 200 miljoen mondkapjes te maken.

Poulis richt zich ook op andere landen binnen Europa en op het Midden-Oosten. In onder meer Duitsland, Italië en de Verenigde Staten is zijn bedrijf inmiddels gevraagd om tot vijftien miljoen kapjes te leveren.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.