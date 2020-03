De EK-kwalificatieduels van de Oranjevrouwen in april zijn definitief uitgesteld als gevolg van de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman zou volgende maand tegen Kosovo en Estland spelen.

De wedstrijd in en tegen Kosovo stond voor 10 april op de planning. De Oranjevrouwen zouden het vier dagen later in Groningen tegen Estland opnemen. De tickets voor dat tweede duel blijven vooralsnog gewoon geldig.

De EK-kwalificatieduels worden ergens tussen 19 en 27 oktober ingehaald. Die periode was eigenlijk bedoeld voor de play-offs voor het EK 2021, die dus ook weer op een later moment gehouden moeten worden.

De Oranjevrouwen zijn uitstekend op weg met het oog op kwalificatie voor het EK van volgend jaar. De vicewereldkampioen won de eerste zes wedstrijden en staat dan ook fier bovenaan in groep A, waar verder Rusland, Slovenië, Turkije, Kosovo en Estland deel van uitmaken.

Het is overigens nog niet zeker dat het EK voor vrouwen wel in 2021 wordt gespeeld. De UEFA wil op zoek naar een andere periode, omdat het Europees kampioenschap voor mannen dinsdag van 2020 naar 2021 werd verplaatst. De kans is dus aanwezig dat het EK voor vrouwen naar 2022 gaat.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.