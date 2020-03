Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) schrijft woensdag in een advies dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor een link tussen ernstige klachten van COVID-19-patiënten en het innemen van ibuprofen. Dit advies volgt op geruchten die ook in Nederland op sociale media rondgingen.

Volgens verschillende geruchten op sociale media en een Twitter-bericht van de Franse minister van Volksgezondheid zou ibuprofen ertoe leiden dat COVID-19 (de ziekte die het coronavirus veroorzaakt) ernstiger verloopt.

Het EMA laat weten dat hier geen bewijs voor is. Er wordt dan ook niet geadviseerd om te stoppen met het innemen ibuprofen.

Eerder meldden verschillende experts dat als je ziek bent door het coronavirus en een pijnstiller wil gebruiken, je dan het beste paracetamol kunt gebruiken. Dit adviseerden ze, omdat paracetamol minder kans op bijwerkingen geeft. Er is echter geen bewijs is dat ibuprofen klachten van COVID-19-patiënten verergert.

EMA onderzoekt ibuprofen vanwege waterpokken en bacteriële infecties

Het EMA houdt toezicht op geneesmiddelen in Europa en doet op dit moment onderzoek naar ibuprofen vanwege een Frans onderzoek waarin aanwijzingen zijn gevonden dat ibuprofen de klachten bij waterpokken en bacteriële infecties kan verergeren. Dit onderzoek loopt nog en er zijn nog geen resultaten bekendgemaakt. Er loopt op dit moment geen EMA-onderzoek naar COVID-19 en ibuprofen, maar het agentschap meldt het onderzoek hiernaar te willen ondersteunen.

Het EMA schrijft ook dat in de meeste gevallen wordt geadviseerd om eerst paracetamol te gebruiken. Pas als dit niet werkt, wordt aangeraden ibuprofen te gebruiken. Gebruikers van ibuprofen wordt aangeraden de laagste effectieve dosis te nemen en het middel zo kort mogelijk te gebruiken. Dit is niet vanwege het coronavirus, maar vanwege bekende bijwerkingen. Mensen die nu op advies van een arts ibuprofen gebruiken, moeten hier volgens het EMA niet zomaar mee stoppen.

CBG: Gebruik liever paracetemol

Ook het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) geeft de voorkeur aan paracetamol vanwege de bijwerkingen van ibuprofen.

Ibuprofen kan onder meer tot maagproblemen leiden. Zeventigplussers die ooit een maag- of darmzweer hebben gehad of bloedverdunners slikken, wordt aangeraden altijd eerst met een arts of apotheker te overleggen voordat ze ibuprofen gebruiken.

Paracetamol kent minder bijwerkingen, maar ook bij paracetamol geldt dat het beter is om het middel niet te lang te gebruiken.

Nepnieuws over ibuprofen en het coronavirus

Er gaat op dit moment ook veel nepnieuws over ibuprofen rond. Zo zou een neuroloog bij Treant Zorggroep hebben gewaarschuwd voor ibuprofen. Dit bericht was volgens de zorgorganisatie nep en kwam niet van een neuroloog bij Treant.

Ook de bewering dat onderzoek van de universiteit van Wenen had aangetoond dat het coronavirus zich door het gebruik van ibuprofen sneller vermeerdert, bleek nepnieuws te zijn. De onderwijsinstelling vertelde onder meer aan factchecker Politico dat de universiteit dit helemaal niet onderzoekt.

