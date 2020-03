Noodgedwongen thuiszitten tijdens de COVID-19-pandemie kan voor Nederlandse topsporters verfrissend werken. Hoewel het coronavirus voor veel stress en onzekerheid kan zorgen, is het ook een moment om uit de dagelijkse sleur van het altijd moeten presteren te stappen. Al rust daar volgens sportpsycholoog Yannick Balk nog een taboe op.

"Tegen de sporters die ik begeleid, heb ik gezegd: 'Geniet ervan, deze eerste paar dagen. Zie het als een korte vakantie'", vertelt Balk, universitair docent sportpsychologie aan de Universiteit van Amsterdam, aan NU.nl. "Sporters staan altijd onder hoogspanning, het seizoen is lang. Omarm daarom deze dagen van rust."

Juist omdat het leven van sporters volledig in het teken van sport staat, is de coronacrisis een uitgelezen moment om even iets anders te doen. "Sporters staan normaal gesproken 24/7 aan. Je bent constant bezig met trainen, voorbereiden op de volgende wedstrijd, met sociale media", zegt de sportpsycholoog.

"Velen zitten vanaf jonge leeftijd in een jeugdopleiding en het draait maar om één ding: de wedstrijden. Er rust in de sportwereld nog best wel een taboe op, maar dat zorgt voor een sleur."

"Dan is het verfrissend om er even uit te stappen. Soms helpt een blessure om even te relativeren en dingen in perspectief te plaatsen, nu zorgt het coronavirus voor zo'n moment."

“Je kent dat zelf misschien ook wel: als je een week op vakantie bent geweest, heb je daarna weer extra zin om er tegenaan te gaan.”

Na een paar dagen koken slaat de verveling toe

Een Eredivisie-speler die Balk begeleidt, is in de eerste dagen van het virus gaan koken. Volgens de sportpsycholoog is het goed om eens iets heel anders te doen dan normaal. "Dat kan van alles zijn: creatief bezig zijn, muziek maken, klussen in huis of een lange wandeling maken."

Maar na een paar dagen koken sloeg de verveling toe bij de Eredivisie-speler. Inmiddels is hij thuis voor zichzelf aan het trainen.

"Zeker als je altijd hard aan het trainen bent om te presteren, dan is het even lekker om fris en fruitig een nieuwe start te maken na een kleine onderbreking", zegt Balk. "Je kent dat zelf misschien ook wel: als je een week op vakantie bent geweest, heb je daarna weer extra zin om er tegenaan te gaan."

“Een van de voetballers die ik begeleid, gaat mogelijk een transfer maken in de zomer, maar gaat dat nu nog wel door?”

Op korte termijn richten

Na een paar dagen iets anders doen, krijgen de sporters een onrustig gevoel. De concurrentie zit immers ook niet stil. "De sporters die nu weer willen gaan trainen, hebben stress omdat ze niet weten wanneer de wedstrijden weer beginnen of dat die überhaupt doorgaan. Een van de voetballers die ik begeleid, gaat mogelijk een transfer maken in de zomer, maar gaat dat nu nog wel door?"

Balk adviseert de sporters in deze onzekere tijd om zich vooral op de korte termijn te richten. "Je hebt er geen controle over wanneer de competitie hervat wordt, dus het heeft geen nut om je daar heel druk over te maken. Je kan wel kijken hoe je nu fit kunt blijven terwijl het trainingscomplex gesloten is."

"Bedenk een plan om deze week zo goed mogelijk te trainen, dan kijken we volgende week weer verder. Is er dan nog steeds niets bekend? Dan kijken we dan weer verder wat we die week gaan doen. Enzovoort."