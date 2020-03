Wielrenners krijgen het dringende advies om tijdens de COVID-19-pandemie niet op de fiets te stappen. MPCC, de beweging voor een geloofwaardige wielersport, roept profs en amateurs in alle landen op voorlopig niet buiten te trainen.

"Als enkelen van jullie zich afvragen of ze nog buiten kunnen trainen, dan is het antwoord 'nee'", zegt Pierre Lebreton, hematoloog van de MPCC.

Binnenblijven heeft volgens de arts twee grote voordelen: "Je zorgt ervoor dat het virus zich minder snel kan verspreiden en als je een ongeluk zou krijgen, dan ben je een extra belasting voor de overvolle ziekenhuizen."

De MPCC roept haar 861 leden en ook andere wielrenners wereldwijd op de komende periode thuis te blijven. "Ongeacht de gevolgen voor je fitheid op middellange en lange termijn."

"Wielrenners zijn bovenal onderdeel van de wereldbevolking. Solidariteit is een cruciale waarde die sport moet uitstralen, vooral in deze omstandigheden", schrijft de beweging.

In Nederland nog veel wielrenners op de weg

In enkele landen, waaronder Italië, Spanje en Frankrijk, geldt een lockdown en mogen mensen alleen op straat komen als dat noodzakelijk is voor bijvoorbeeld boodschappen. In Nederland zijn sportclubs tot 5 april gesloten, maar zijn mede daardoor veel hardlopers en wielrenners op straat te zien.

"We vinden dat voor elk land dezelfde regels zouden moeten gelden", schrijft de MPCC. "Of je nu een amateur bent of een wielerkampioen, je kunt beter binnen blijven om verdere verspreiding te voorkomen."

De internationale wielerbond UCI maakte woensdag bekend dat alle WorldTour-wedstrijden tot eind april zijn afgelast. Eerder werden onder meer de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, de Amstel Gold Race en de Giro d'Italia al uitgesteld.

