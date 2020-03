Eljero Elia vindt het onbegrijpelijk dat de Turkse competitie nog steeds niet is stilgelegd. Als het aan de aanvaller van Istanbul Basaksehir ligt, worden alle wedstrijden voorlopig alsnog gestaakt vanwege de uitbraak van het coronavirus.

"Natuurlijk hadden we hier in Turkije ook moeten stoppen met voetballen", zegt Elia donderdag in gesprek met het AD. "De hele wereld is in de ban van het coronavirus, maar in Turkije spelen we vrolijk verder. Ik vind het niet normaal."

De 33-jarige aanvaller is niet de eerste speler die zich kritisch uitspreekt over het doorgaan van de Turkse competitie. John Obi Mikel van Trabzonspor ging hem voor, maar moest dat bekopen met de ontbinding van zijn contract.

"De mensen van zijn club zeiden: 'Ben je gek of zo? We kunnen voor het eerst in jaren weer kampioen worden, niemand kan nu toch stoppen?' En nu is hij weg. Niet iedereen neemt het je in dank af, maar er is meer dan voetballen toch?", aldus Elia, die ondertussen ziet dat in Turkije wel andere maatregelen worden genomen.

"De restaurants zijn hier nu ook dicht. Dat is toch niet zomaar lijkt mij. Maar de voetballers trainen en spelen door, terwijl er toch serieus iets aan de hand is in de wereld. Ja, ze ontsmetten dagelijks de straten in Istanboel, maar zou dat genoeg zijn? Ik ga helemaal nergens meer naartoe als ik van de training terugkom."

Elia is in ieder geval aan zijn laatste maanden bij Basaksehir bezig. Zijn contract loopt af en hij is niet van plan dat te verlengen. "Door het coronavirus en doordat ik niet meer in de basis sta, is het toch een beetje aftellen geworden. Ik kan niet wachten tot alles achter de rug is en het weer een beetje normaal wordt."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.