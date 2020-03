Nederlandse bloedbanken gaan landelijk onderzoek doen naar immuniteit tegen het COVID-19-virus, vertelt Merlijn van Hasselt van bloedbankorganisatie Sanquin donderdagochtend in gesprek met NU.nl.

Het doel van het onderzoek is om erachter te komen in hoeverre het coronavirus zich al heeft verspreid onder Nederlanders. Onderzoekers gaan vooral kijken naar de aanwezigheid van eventuele immuunstoffen in het bloed, wat er tevens op duidt of iemand het virus wel of niet gehad heeft, aldus Van Hasselt.

Sanquin gaat hiervoor over twee werken ongeveer tienduizend bloeddonoren testen. Volgens Van Hasselt geeft dat een representatief beeld van de Nederlandse bevolking. Elke week zal deze test dan herhaald worden. Na verloop van tijd zal dan een duidelijk beeld naar voren moeten komen.

Volgens Van Hasselt is dit onderzoek "wat het RIVM nodig heeft om te bepalen of het op de goede weg is of dat er wellicht meer maatregelen nodig zijn".

Ruim 340.000 mensen in Nederland staan geregistreerd als bloeddonor. Zij geven gemiddeld anderhalf keer per jaar bloed af.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.