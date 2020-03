Het uitstellen van het Eurovisie Songfestival kost de gemeente Rotterdam maximaal 6,7 miljoen euro, zo is te lezen in een brief van burgemeester Ahmed Aboutaleb aan de gemeenteraad.

"Wij gaan met derde partijen, zoals verzekeraars, in gesprek om te bezien of een deel van de gemaakte kosten verhaald kan worden", aldus Aboutaleb.

Woensdag werd bevestigd dat het Songfestival, dat in Nederland zou plaatsvinden door de winst van Duncan Laurence vorig jaar, niet doorgaat vanwege de verspreiding van het coronavirus.

De European Broadcasting Union (EBU) blijft met de NPO, NOS, AVROTROS en de gemeente Rotterdam in gesprek en de wil om het festival in 2021 alsnog in Rotterdam te organiseren is er. "We willen graag onze eer bewijzen aan het organisatieteam in Nederland en alle anderen die zo hard hebben gewerkt aan het plannen van dit evenement."

