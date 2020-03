Alle verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg sluiten de deuren voor bezoekers, maakt het kabinet donderdag bekend. De nieuwe maatregel moet de kwetsbare groep ouderen beschermen tegen besmetting met het coronavirus.

"In deze bijzondere situatie moeten we ingrijpende maatregelen nemen", zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid), die net het coronadossier van zijn opgestapte collega Bruno Bruins had overgenomen.

Het bezoekverbod geldt voor alle bezoekers en alle anderen die niet noodzakelijk zijn voor de zorg, zei de Jonge. Voor mensen in de laatste fase van hun leven, wordt een uitzondering gemaakt.

"Alle maatregelen die we nemen, zijn er op gericht om ouderen en andere kwetsbare mensen zo veilig mogelijk te houden", aldus De Jonge.

Nederland telt bijna 2.384 verzorgingstehuizen met in totaal zo'n honderdduizend bewoners.

Nog voor de aankondiging sloten diverse verpleeghuizen al de deuren. Sinds woensdag wordt bijvoorbeeld bezoek in alle 21 verpleeghuizen van Vitalis in de regio Eindhoven niet toegestaan.

Woordvoerders van diverse belangenorganisaties waarschuwden vorige week dat meer eenzaamheid dreigt voor de twee miljoen ouderen in Nederland. Dit omdat geadviseerd wordt bij kleine verkoudheidssymptomen al bezoekjes af te gelasten.

Sinds de uitbraak van het virus in Nederland ontvangt ouderenorganisatie ANBO "vele duizenden" telefoontjes van eenzame senioren die bang zijn voor het coronavirus. De organisatie opende een callcenter, dat nu twaalf uur per dag bemand wordt. Ouderen die daar behoefte aan hebben, kunnen naar het nummer bellen voor vragen over het coronavirus of voor een gesprek.

