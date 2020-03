Voor het eerst is bij een gevangene in Nederland het coronavirus vastgesteld. Een gedetineerde testte woensdagavond positief op het COVID-19-virus in het gevangenisziekenhuis van de Penitentiaire Inrichting Haaglanden (PI Haaglanden) in Scheveningen, meldt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) donderdag.

De patiënt is met koorts opgenomen in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Het ziekenhuispersoneel dat met de gevangene in aanraking is gekomen, is geïnformeerd.

Dit betekent niet dat de personeelsleden ook direct in quarantaine worden geplaatst, omdat zij een vitaal beroep hebben. Wel worden mogelijk enkele gevangenen preventief in quarantaine gezet, maar in principe hoeven niet alle medegevangenen verplicht in hun cel te blijven. Zij worden pas geïsoleerd als ze klachten hebben.

Gevangenissen hadden al maatregelen genomen om de verspreiding van het virus onder gevangenen en het personeel tegen te gaan. Zo mogen gedetineerden sinds zaterdag geen bezoek meer ontvangen. Die maatregel geldt tot en met 6 april.

Advocaten mogen hun cliënten nog wel bezoeken als dat noodzakelijk is. Ook mogen jongeren in jeugdgevangenissen nog hun ouders of verzorgers ontvangen.

Verder gaan gedetineerden vanaf donderdag mondkapjes maken, omdat er een tekort is. Het gaat om honderd gevangenen verspreid over vijf gevangenissen. PI Haaglanden zit daar niet bij.

