Drie kwart van de Nederlandse coronapatiënten die aan de gevolgen van het virus zijn overleden, is niet behandeld op de intensive care. Dat zegt intensivist Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) en hoofd IC van het Erasmus MC, donderdag in gesprek met de Volkskrant.

Uit cijfers van de Nationale Intensive Care Evaluatie blijkt dat 14 van de 58 coronapatiënten die aan COVID-19 zijn overleden op de intensive care lagen. De rest overleed op een reguliere ziekenhuisafdeling, thuis of in het verpleeghuis.

"Als de patiënt heel oud is, een slecht hart heeft en de afgelopen maanden al drie operaties heeft ondergaan, dan kan de arts soms in samenspraak met de familie besluiten dat het niet zinvol is om hem op de intensive care te gaan behandelen", licht Gommers toe in de Volkskrant.

Ook pleit Gommers er in de krant voor dat patiënten worden overgeplaatst naar het noorden en het oosten van het land. Doordat het aantal coronapatiënten zo sterk groeit, dreigen de intensivecareafdelingen van een aantal Brabantse ziekenhuizen vol te raken. "Je moet patiënten zo ver mogelijk weg zien te krijgen van Brabant", aldus Gommers.

Het totale aantal sterfgevallen als gevolg van het coronavirus is woensdag opgelopen tot 58. Er zijn nu in totaal 2.051 bevestigde besmettingen in Nederland.

136 Video Zo gaat een crematorium om met overleden coronapatiënten

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.